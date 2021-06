Ainay-le-Château Ainay-le-Château Ainay-le-Château, Allier Visites guidées estivales d’Ainay-le-Château Ainay-le-Château Ainay-le-Château Catégories d’évènement: Ainay-le-Château

Ainay-le-Château Allier Au cours de cette déambulation qui comprend la visite de la Tour de l’Horloge, nous ferons revivre le passé d’ Ainay au temps où elle s’appelait castellania de Aynaio, et qu’elle était une des 17 châtellenies des seigneurs de Bourbon. +33 6 89 42 12 49 Au cours de cette déambulation qui comprend la visite de la Tour de l’Horloge, nous ferons revivre le passé d’ Ainay au temps où elle s’appelait castellania de Aynaio, et qu’elle était une des 17 châtellenies des seigneurs de Bourbon.

Détails Catégories d'évènement: Ainay-le-Château, Allier