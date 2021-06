Visites guidées en soirée du Musée Civique « Basilio Cascella » Museo civico basilio cascella, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pescara.

le samedi 3 juillet à Museo civico basilio cascella

Le Musée Civique « B. Cascella » de Pescara abrite une grande collection composée d’environ 600 œuvres créées par cinq générations d’artistes appartenant à une dynastie extraordinaire de talents créatifs. Avant de devenir un musée en 1975, le bâtiment, construit en 1895 comme un laboratoire chromolithographique, était la maison, atelier, cénacle culturel, lieu d’expérimentation et d’enseignement pour les Cascellas. Très proche du centre historique de la ville, le musée est aujourd’hui le gardien d’une précieuse collection d’art qui va du symbolisme de la fin du XIXe siècle à l’art numérique moderne. Dans ses salles on peut admirer des natures mortes, des scènes de la vie quotidienne agro-pastorale, des portraits, des paysages des Abruzzes réalisés dans les techniques les plus variées par Basilio (1860-1950) et ses fils Tommaso, Michele et Gioacchino, ainsi que des croquis, dessins, céramiques et matrices de calcaire utilisés pour la création de la revue « L’Illustrazione Abruzzese », qui deviendra plus tard « La Grande Illustration ». Le musée abrite également une série d’œuvres des fils de Tommaso, les célèbres sculpteurs Andrea et Pietro, ainsi que des œuvres de Tommaso Jr et Jacopo, fils de Pietro. Une grande salle à l’étage est dédiée à l’art contemporain de Matteo Basilè et Davide Sebastian, fils de Tommaso jr, dédié à l’art numérique et à l’expérimentation photographique, très jeune mais déjà établi sur la scène culturelle internationale.

Visite guidée gratuite incluse dans le billet d’entrée simple réduit € 4,00

Visite guidée d’un musée d’art avec plus de 600 œuvres

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T20:30:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:30:00