Visites guidées en soirée au Musée du Peuple des Abruzzes Museo delle Genti d’Abruzzo, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Pescara.

Le Musée du Peuple des Abruzzes est situé dans le centre historique de Pescara, à l’intérieur de l’ancien bâtiment de la caserne Bourbon. L’étage où la collection permanente est logée a été construit comme une caserne dans le XVIe siècle Piazzaforte de Pescara. Une section dédiée au Risorgimento dans les Abruzzes a été installée dans les salles du Bain Criminel. Le musée retrace l’histoire de l’homme dans les Abruzzes depuis sa première apparition comme chasseur paléolithique. Il souligne la contribution donnée par les 9 tribus italiques des Abruzzes à l’affirmation de Rome, contribuant à l’attribution du nom de l’Italie à toute la péninsule. Avec un résumé rapide, il souligne combien de ce passé nous a été transmis en termes de coutumes, de croyances, de lieux de culte, de productions, d’objets, de formes. Le thème central du Musée, divisé en 16 grandes salles d’exposition, est le concept de continuité, de persistance culturelle, illustré à travers une mise en place muséographique pédagogique et engageante, équipée de stations multimédias, d’une galerie photographique du territoire (italien-anglais) et un système de guide audio numérique en plusieurs langues. Le musée, l’un des plus originaux et innovants en Italie dans le domaine anthropologique, est géré par une fondation avec la participation de la municipalité de Pescara et d’autres organismes publics, associations et particuliers.

Visite guidée gratuite incluse dans le billet d’entrée simple au Musée € 4,00

Museo delle Genti d’Abruzzo Pescara Via delle Caserme, 24 Pescara Provincia di Pescara



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:30:00