Visites guidées en juillet château des Rochers Sévigné Vitré, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Vitré.

Visites guidées en juillet château des Rochers Sévigné 2021-07-04 – 2021-07-04 Lieu-dit Les Rochers Sévigné Château des Rochers Sévigné

Vitré Ille-et-Vilaine

Tous les dimanches en juillet, des visites guidées du château des Rochers Sévigné sont organisées, elle commencent à 15h et durent 1h30. Au cœur d’un immense parc boisé percé d’allées mystérieuses, le château des Rochers dresse fièrement ses hautes toitures et ses tours. Madame de Sévigné découvre le château, résidence de son époux Henri, baron de Sévigné, quelques jours après son mariage en août 1644. Tombée sous le charme de cette propriété, elle y fait seize séjours et y écrit 294 lettres, principalement à sa fille, la comtesse de Grignan. Rendez-vous à l’accueil du musée du château des Rochers-Sévigné. L’entrée est à 6€ pour les adultes, 4€ pour les enfants entre 12 et 18 ans et est gratuite pour les – de 12 ans. Pour plus d’informations, contactez le château de Vitré au 02 99 75 04 54.

+33 2 99 75 04 54

Tous les dimanches en juillet, des visites guidées du château des Rochers Sévigné sont organisées, elle commencent à 15h et durent 1h30. Au cœur d’un immense parc boisé percé d’allées mystérieuses, le château des Rochers dresse fièrement ses hautes toitures et ses tours. Madame de Sévigné découvre le château, résidence de son époux Henri, baron de Sévigné, quelques jours après son mariage en août 1644. Tombée sous le charme de cette propriété, elle y fait seize séjours et y écrit 294 lettres, principalement à sa fille, la comtesse de Grignan. Rendez-vous à l’accueil du musée du château des Rochers-Sévigné. L’entrée est à 6€ pour les adultes, 4€ pour les enfants entre 12 et 18 ans et est gratuite pour les – de 12 ans. Pour plus d’informations, contactez le château de Vitré au 02 99 75 04 54.