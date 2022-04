Visites guidées | “En forêt. Dessins de Charles-Jean Hallo” Musée de la vénerie Senlis Catégories d’évènement: Oise

le samedi 14 mai à Musée de la vénerie

La médiathèque municipale et le musée de la Vénerie s’associent, du mercredi 9 mars au dimanche 22 mai 2022, pour présenter conjointement deux expositions autour de l’œuvre d’une figure senlisienne, Charles-Jean Hallo (1882-1969). Sa carrière d’affichiste sera évoquée à la médiathèque avec l’exposition « Hallo s’affiche … & dernières acquisitions » et une partie de son importante œuvre graphique sera exposée au musée de la Vénerie avec « En forêt – Dessins de Ch.-J. Hallo ». Au musée de la Vénerie, dont Charles-Jean Hallo fut le créateur en 1934, seront majoritairement présentés des dessins issus des collections municipales ou de collections privées autour du thème de la forêt, en trois axes : la forêt, les animaux sauvages et les scènes de chasse à courre. Cette thématique a été retenue suite au don en 2020 par la Société des Amis du musée de la Vénerie d’un dessin à la pierre noire acquis en vente publique, Étude de biche. Deux affiches de la collection de la médiathèque municipale et quelques tableaux complèteront cette présentation. Des livres illustrés par des bois gravés de Hallo seront mis en regard des dessins. Croquis sur le motif ou études poussées permettront de comprendre le processus de création de cet insatiable artiste. Du fait de la fragilité de ces œuvres, cette exposition est une occasion à ne pas manquer de voir réunis autant de feuilles rares pour appréhender un des thèmes de prédilection de l’artiste et pour le musée de rendre hommage à son fondateur.

Entrée libre, gratuit, sur inscription

La directrice des musées vous propose une visite guidée de l'exposition en cours : "En forêt. Dessins de Charles-Jean Hallo". Musée de la vénerie Place du Parvis Notre-Dame, 60300 Senlis

