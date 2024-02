Visites guidées en famille au Mémorial de Caen Mémorial de Caen Caen, samedi 10 février 2024.

Visites guidées en famille au Mémorial de Caen Mémorial de Caen Caen Calvados

Vendredi

Pendant les vacances, le Mémorial propose des visites guidées en famille.

Parents et enfants (à partir de 8 ans) découvrent ensemble le musée lors d’une visite guidée adaptée, pédagogique et spécialement dédiée aux familles. Pendant 1h45, le guide animateur aborde les grandes questions de la Seconde Guerre mondiale dans les parcours muséographiques avec une valise contenant des objets et documents d’archives issus des collections du musée.

Horaires des visites 11h00 et 14h30

Réservez dès maintenant votre visite guidée en ligne (ou sur place le jour de la visite, en fonction des places disponibles).

Pendant les vacances, le Mémorial propose des visites guidées en famille.

Parents et enfants (à partir de 8 ans) découvrent ensemble le musée lors d’une visite guidée adaptée, pédagogique et spécialement dédiée aux familles. Pendant 1h45, le guide animateur aborde les grandes questions de la Seconde Guerre mondiale dans les parcours muséographiques avec une valise contenant des objets et documents d’archives issus des collections du musée.

Horaires des visites 11h00 et 14h30

Réservez dès maintenant votre visite guidée en ligne (ou sur place le jour de la visite, en fonction des places disponibles). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-03-10

Mémorial de Caen Esplanade du général Eisenhower

Caen 14000 Calvados Normandie contact@memorial-caen.fr

L’événement Visites guidées en famille au Mémorial de Caen Caen a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Caen la Mer