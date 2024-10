Visites guidées en famille au château “Au temps d’avant, dans la peau d’un chevalier” LOURDES Lourdes, samedi 19 octobre 2024.

Visites guidées en famille au château “Au temps d’avant, dans la peau d’un chevalier” LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Visites guidées en famille au château "Au temps d'avant, dans la peau d'un chevalier"

samedi 19 octobre 2024.

Visites guidées en famille au château “Au temps d’avant, dans la peau d’un chevalier”

LOURDES 25 rue du Fort Lourdes Hautes-Pyrénées

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, du 19 octobre au 3 novembre, le Château Fort Musée Pyrénéen vous invite à suivre les traces des apprentis chevaliers à l’occasion des visites guidées spéciales familles.

Une visite ludique et adaptée, faite d’énigmes et de défis pour petits et grands tous les jours à 10h30 !

Durée de la visite: 45 minutes

Repli dans le musée en cas de pluie.

Tarifs habituel de la visite du château fort + 1€ par personne en supplément pour la visite guidée.

Sur réservation aux coordonnées ci-dessous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 10:30:00

fin : 2024-11-03

LOURDES 25 rue du Fort

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

L’événement Visites guidées en famille au château “Au temps d’avant, dans la peau d’un chevalier” Lourdes a été mis à jour le 2024-10-07 par OT de Lourdes|CDT65

