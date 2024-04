Visites guidées en famille au château « Au temps d’avant, dans la peau d’un chevalier » LOURDES Lourdes, samedi 6 avril 2024.

Pendant les vacances scolaires, du samedi 6 avril au dimanche 5 mai 2024, le Château Fort Musée Pyrénéen vous invite à suivre les traces des apprentis chevaliers à l’occasion des visites guidées spéciales familles.

Une visite ludique et adaptée, faite d’énigmes et de défis pour petits et grands tous les jours à 10h30 !

Durée de la visite: 45 minutes

Tarifs habituel de la visite du château fort + 1€ par personne en supplément pour la visite guidée.

Sur réservation aux coordonnées ci-dessous.

Début : 2024-04-06 10:30:00

fin : 2024-05-05

LOURDES 25 rue du Fort

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

