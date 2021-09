Audressein Église Notre-Dame de Tramesaygues Ariège, Audressein Visites guidées Église Notre-Dame de Tramesaygues Audressein Catégories d’évènement: Ariège

le dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame de Tramesaygues Entrée libre en respectant les gestes barrières

Visites guidées commentées des Deux Rivières, des chemins de St-Jacques, de l’église. Église Notre-Dame de Tramesaygues Village, 09800 Audressein Audressein Ariège

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

