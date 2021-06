Reims Archives municipales et communautaires Marne, Reims Visites guidées d’un magasin d’archives Archives municipales et communautaires Reims Catégories d’évènement: Marne

### Découvrez les missions et les fonds des archives municipales et communautaires de Reims. Les archives municipales et communautaires sont dépositaires de fonds d’archives publics et privés témoignant de l’histoire de la ville, de ses institutions et de ses acteurs du IXème siècle à nos jours. Ces fonds se sont accrus au fil du temps grâce aux versements des services, aux donations de particuliers, d’associations et d’entreprises, et aux acquisitions faites par la ville. Aujourd’hui, cinq kilomètres de documents reliés ou non, sur parchemin, cire, verre, papier ou numériques constituent un patrimoine écrit et iconographique unique sur Reims.

Gratuit. Accès libre. Groupes formés sur place.

Archives municipales et communautaires 6 rue Robert Fulton 51100 Reims Reims Marne

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

