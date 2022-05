Visites guidées d’un jardin classique et romantique Jardin de Silière Cohons Catégories d’évènement: Cohons

Haute-Marne

Visites guidées d’un jardin classique et romantique Jardin de Silière, 4 juin 2022, Cohons. Visites guidées d’un jardin classique et romantique

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de Silière

Le jardin de Silière (3 ha) a été créé au début des années 1660. Au premier coup d’oeil, l’on découvre un jardin de style **classique** : symétrique avec bassins et jets d’eau, massifs de fleurs bordés de buis, allées et chambres de verdure de tilleuls. Parvenus à l’extrémité de ce jardin très architecturé, le retour s’effectue par un chemin qui serpente le long d’un petit ruisseau formant cascade et tufière : la **promenade romantique**. De beaux arbres ont été plantés en 1840 et valent à cette partie le label “Ensemble Arboré Remarquable”.

7 €/visiteur, gratuit moins de 12 ans.12 € pour les visites guidées des deux jardins remarquables de Cohons : jardins suspendus et Silière

Visites guidées à 15 h et 16 h 30 d’un jardin classique créé au XVIIe, augmenté d’une promenade romantique au XIXe. Jardin de Silière 5 rue du Varinot, Cohons, Haute-Marne, Grand Est Cohons Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cohons, Haute-Marne Autres Lieu Jardin de Silière Adresse 5 rue du Varinot, Cohons, Haute-Marne, Grand Est Ville Cohons lieuville Jardin de Silière Cohons Departement Haute-Marne

Jardin de Silière Cohons Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cohons/

Visites guidées d’un jardin classique et romantique Jardin de Silière 2022-06-04 was last modified: by Visites guidées d’un jardin classique et romantique Jardin de Silière Jardin de Silière 4 juin 2022 Cohons Jardin de Silière Cohons

Cohons Haute-Marne