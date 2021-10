Lille INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille, Nord VISITES GUIDÉES DU WEEK-END INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE Lille Catégories d’évènement: Lille

Chaque week-end, l’équipe de transmission artistique et culturelle vous propose différents temps de découverte guidée des expositions. → BETTINA RHEIMS Rose c’est Paris, Détenues, La Chapelle + visite virtuelle du studio de la photographe → JEAN-LOUIS SCHOELLKOPF L’enjeu du documentaire → AGNÈS VARDA Expo 54 → LE LIVRE PHOTOGRAPHIQUE Un espace expérimental visuel → AUTOUR D’UN ALBUM DE FAMILLE D’après la collection de Nadine et Paul Catry → AURÉLIEN FROMENT Théâtre optique – photo Zucca → ÉZIO D’AGOSTINO True Faith → YORIYAS Installation et résidence

Gratuit, sur réservation

Tous les samedis à 14h30 et 17h / Tous les dimanches à 11h30, 14h30 et 17h INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE 11, rue de Thionville, 59800 Lille Lille Vieux-Lille Nord

2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T16:00:00;2021-10-09T17:00:00 2021-10-09T18:30:00;2021-10-10T11:30:00 2021-10-10T13:00:00;2021-10-10T14:30:00 2021-10-10T16:00:00;2021-10-10T17:00:00 2021-10-10T18:30:00;2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T16:00:00;2021-10-16T17:00:00 2021-10-16T18:30:00;2021-10-17T11:30:00 2021-10-17T13:00:00;2021-10-17T14:30:00 2021-10-17T16:00:00;2021-10-17T17:00:00 2021-10-17T18:30:00;2021-10-23T14:30:00 2021-10-23T16:00:00;2021-10-23T17:00:00 2021-10-23T18:30:00;2021-10-24T11:30:00 2021-10-24T13:00:00;2021-10-24T14:30:00 2021-10-24T16:00:00;2021-10-24T17:00:00 2021-10-24T18:30:00;2021-10-30T14:30:00 2021-10-30T16:00:00;2021-10-30T17:00:00 2021-10-30T18:30:00;2021-10-31T11:30:00 2021-10-31T13:00:00;2021-10-31T14:30:00 2021-10-31T16:00:00;2021-10-31T17:00:00 2021-10-31T18:30:00;2021-11-06T14:30:00 2021-11-06T16:00:00;2021-11-06T17:00:00 2021-11-06T18:30:00;2021-11-07T11:30:00 2021-11-07T13:00:00;2021-11-07T14:30:00 2021-11-07T16:00:00;2021-11-07T17:00:00 2021-11-07T18:30:00;2021-11-13T14:30:00 2021-11-13T16:00:00;2021-11-13T17:00:00 2021-11-13T18:30:00;2021-11-14T11:30:00 2021-11-14T13:00:00;2021-11-14T14:30:00 2021-11-14T16:00:00;2021-11-14T17:00:00 2021-11-14T18:30:00;2021-11-20T14:30:00 2021-11-20T16:00:00;2021-11-20T17:00:00 2021-11-20T18:30:00;2021-11-21T11:30:00 2021-11-21T13:00:00;2021-11-21T14:30:00 2021-11-21T16:00:00;2021-11-21T17:00:00 2021-11-21T18:30:00;2021-11-27T14:30:00 2021-11-27T16:00:00;2021-11-27T17:00:00 2021-11-27T18:30:00;2021-11-28T11:30:00 2021-11-28T13:00:00;2021-11-28T14:30:00 2021-11-28T16:00:00;2021-11-28T17:00:00 2021-11-28T18:30:00;2021-12-04T14:30:00 2021-12-04T16:00:00;2021-12-04T17:00:00 2021-12-04T18:30:00

