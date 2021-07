Garde-Colombe Garde-Colombe GARDE COLOMBE, Hautes-Alpes Visites guidées du village perché de Lagrand, petite Cité de Caractère® Garde-Colombe Garde-Colombe Catégories d’évènement: GARDE COLOMBE

Visites guidées du village perché de Lagrand, petite Cité de Caractère® 2021-07-05 – 2021-08-30

Garde-Colombe Hautes-Alpes Garde-Colombe Son vieux village, son église du XIIè et son Prieuré, sa mairie du XVIIIè, ancien château des Hugues, son écomusée, vie d’une famille paysanne au XIXè et début du XXè, son école d’antan, vieux livres et encre violette… ses ruelles fleuries et sa calade. lagrand.patrimoine@orange.fr +33 4 92 66 29 13 dernière mise à jour : 2021-06-21 par

