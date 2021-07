Mandeure Théâtre Antique de Mandeure Doubs, Mandeure Visites guidées du théâtre antique de Mandeure Théâtre Antique de Mandeure Mandeure Catégories d’évènement: Doubs

> Samedi et dimanche (Renseignements et horaires des visites communiqués à l’accueil sur place) [Film de la précédente édition](https://youtu.be/KjH0ljbqu0s) Avec l’appui des travaux des chercheurs, historiens et archéologues, un guide-conférencier vous fait découvrir l’histoire et l’évolution de l’antique ville d’Epomanduodurum. Théâtre Antique de Mandeure Rue du théâtre 25350 Mandeure Mandeure Doubs

