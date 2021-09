Caussols Observatoire de la Côte d'Azur - site de Calern Alpes-Maritimes, Caussols Visites guidées du site instrumenté de l’Observatoire de la Côte d’Azur – Calern Observatoire de la Côte d’Azur – site de Calern Caussols Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Caussols

Visites guidées du site instrumenté de l’Observatoire de la Côte d’Azur – Calern Observatoire de la Côte d’Azur – site de Calern, 19 septembre 2021, Caussols. Visites guidées du site instrumenté de l’Observatoire de la Côte d’Azur – Calern

le dimanche 19 septembre à Observatoire de la Côte d’Azur – site de Calern

Science, Culture Scientifique et Patrimoine ——————————————- Depuis les années 70 le plateau de Calern, situé aux environs de Grasse, a hébergé des instruments précurseurs dans leur discipline, que ce soit notamment en télémétrie laser ou en interférométrie. L’activité du télescope de Schmidt avec l’imagerie grand champ de petits objets a également été très intense jusqu’au début des années 2000. Depuis 1988, le plateau de Calern est un site d’observation de l’Observatoire de la Côte d’Azur. La vie scientifique du plateau se poursuit donc avec des projets qui exploitent l’expérience acquise tels que les liens particuliers entre astronomie et géophysique ou la physique solaire, et des projets innovants sont engagés notamment en ce qui concerne la formation universitaire pour et par la recherche. Pour découvrir la nature exceptionnelle de ce site, son histoire culturelle et scientifique ainsi que la recherche actuelle qui y est menée, des visites guidées sont organisées à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Gratuit sur inscription: https://www.oca.eu/fr/visites-individuels

Visites guidées proposées dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021 à l’Observatoire de la Côte d’Azur – site instrumenté de Calern. Observatoire de la Côte d’Azur – site de Calern 2130, Route de l’Observatoire 06460 Caussols Caussols Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Caussols Autres Lieu Observatoire de la Côte d'Azur - site de Calern Adresse 2130, Route de l’Observatoire 06460 Caussols Ville Caussols lieuville Observatoire de la Côte d'Azur - site de Calern Caussols