Maladrerie Saint-Lazare, le mercredi 30 juin à 11:00

Visite-enquête « Au secours du moine Fulbert » Cette visite-enquête permet de découvrir de manière ludique l’histoire de cet ensemble exceptionnel de l’architecture hospitalière du Moyen-Age, des bâtiments au jardin d’inspiration médiévale. Ateliers théâtre L’objectif est de former et d’accompagner les enfants sur la pratique théâtrale en les mettant en situation de mini-guides lors des prochaines Journées Européennes du Patrimoine.

2021-06-30T11:00:00 2021-06-30T15:00:00

