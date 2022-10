VISITES GUIDÉES DU SITE ARCHÉOLOGIQUE GALLO-ROMAIN D’AMRBUSSUM À VILLETELLE Villetelle, 3 décembre 2022, Villetelle.

Ambrussum, c’est 2500 ans d’histoire à découvrir à deux pas de chez vous, sur un site patrimonial d’une richesse insoupçonnée, en pleine nature !

Occupé depuis la fin de la Préhistoire, le site d’Ambrussum se développe véritablement au cours du 2ème Âge du Fer avec l’arrivée d’un peuple gaulois et se transformera plus encore sous l’influence romaine.

Au beau milieu de la garrigue, émergent les vestiges d’une véritable ville : ici le rempart de pierre, massif, imposant ; là les fondations du forum, place publique et lieu de vie de la cité ; ici encore trône majestueux le pont Ambroix au milieu du Vidourle ; et sous vos pieds les traces des charriots bien visibles dans une voie pavée deux fois millénaire.

Autant de témoins de la vie passée de ce lieu, que nos ancêtres ont façonné et qui aujourd’hui fascine.

Ambrussum c’est aussi plus de 40 années de fouille et de nouvelles découvertes chaque année que le guide partagera avec vous en faisant parler les pierres.

Tous les samedis à 15h et les dimanches 9 & 30 octobre à 15h.

Durée : 1h30 environ

Tarif plein : 5€

Tarif réduit : 4€ (jeunes 12-18 ans / étudiants / chômeurs / personnes en situation de handicap / carte Site d’Exception)

Gratuité : < 12 ans. + d'infos : 04 67 02 22 33 ambrussum@paysdelunel.fr www.ambrussum.fr

