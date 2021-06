Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire Visites Guidées du Quartier Thermal Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy Catégories d’évènement: Bourbon-Lancy

Visites Guidées du Quartier Thermal Bourbon-Lancy, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Bourbon-Lancy. Visites Guidées du Quartier Thermal 2021-07-02 – 2021-07-02 Quartier Thermal Place d’Aligre

Découverte de l'histoire de la station thermale installée au cœur du quartier le plus ancien de Bourbon-Lancy. Ensemble architectural du centre hospitalier d'Aligre, dont l'établissement thermal, joyau architectural du XIXe siècle.

