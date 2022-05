VISITES GUIDEES DU PRIEURE DE GRANDMONT

2022-05-15 10:30:00 – 2022-05-15 12:00:00 Les 3e dimanche de chaque mois une visite guidée du prieuré est proposé.

Le Prieuré Saint Michel de Grandmont est l’un des mieux conservés parmi les 160 monastères Grandmontains édifiés au Moyen-âge. Il est aussi le dernier à avoir conservé son cloître que vous ne manquerez pas de découvrir durant cette visite d’une heure. Départ à partir de 5 personnes – Sur inscription

Possibilité de coupler avec la visite guidée des dolmens

Départ à partir de 5 personnes – Sur inscription contact@prieure-grandmont.fr +33 4 67 44 06 31 https://prieure-grandmont.fr/ Les 3e dimanche de chaque mois une visite guidée du prieuré est proposé.

Visites couplée prieuré + parc : Pour les 2 visites guidées : adulte 12.00 € et enfants de 6 à 14 ans: 7.00 €

