Visites guidées du Patrimoine : Circuit 39-45 Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Visites guidées du Patrimoine : Circuit 39-45 Fécamp, 8 mai 2022, Fécamp. Visites guidées du Patrimoine : Circuit 39-45 Fécamp

2022-05-08 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-08

Fécamp Seine-Maritime Venez découvrir l’histoire du Mur de l’At- lantique à Fécamp. Construits pendant la 2nde Guerre Mondiale sur ordre de l’armée allemande, les blockhaus du Cap Fagnet témoignent d’un important système de for- tification installé sur les côtes fécampoises. La visite de deux de ces ouvrages en béton armé permet de mieux comprendre le rôle de cette importante station de détection radar. La seconde partie du circuit mène à un « abri sanitaire » creusé dans la roche. Lors des commémorations du 8 mai, 3 « pavés de mémoire » seront posés à Fécamp en partenariat avec les élèves du lycée de Maupassant / Descartes et du collège Paul Bert. A l’initiative de l’artiste berlinois Gunter Demnig et en mémoire des victimes du nazisme Bella Pochez ainsi que le couple Frida Fernande et Isaac Léon Licht. Informations pratiques : Le Dimanche 8 Mai à 15h

RDV à 15h devant le sémaphore du Cap Fagnet à Fécamp.

Prévoir chaussures confortables et vêtements chauds. Tarifs : 5 € pour tous, gratuit pour les – de 18 ans. Renseignements :

Office Intercommunal de Tourisme – 02 35 28 51 01 – info@fecamptourisme.com

Service Archives Patrimoine – 02 35 10 60 96 – patrimoine@ville-fecamp.fr Venez découvrir l’histoire du Mur de l’At- lantique à Fécamp. Construits pendant la 2nde Guerre Mondiale sur ordre de l’armée allemande, les blockhaus du Cap Fagnet témoignent d’un important système de for- tification installé sur les côtes… patrimoine@ville-fecamp.fr +33 2 35 10 60 96 Venez découvrir l’histoire du Mur de l’At- lantique à Fécamp. Construits pendant la 2nde Guerre Mondiale sur ordre de l’armée allemande, les blockhaus du Cap Fagnet témoignent d’un important système de for- tification installé sur les côtes fécampoises. La visite de deux de ces ouvrages en béton armé permet de mieux comprendre le rôle de cette importante station de détection radar. La seconde partie du circuit mène à un « abri sanitaire » creusé dans la roche. Lors des commémorations du 8 mai, 3 « pavés de mémoire » seront posés à Fécamp en partenariat avec les élèves du lycée de Maupassant / Descartes et du collège Paul Bert. A l’initiative de l’artiste berlinois Gunter Demnig et en mémoire des victimes du nazisme Bella Pochez ainsi que le couple Frida Fernande et Isaac Léon Licht. Informations pratiques : Le Dimanche 8 Mai à 15h

RDV à 15h devant le sémaphore du Cap Fagnet à Fécamp.

Prévoir chaussures confortables et vêtements chauds. Tarifs : 5 € pour tous, gratuit pour les – de 18 ans. Renseignements :

Office Intercommunal de Tourisme – 02 35 28 51 01 – info@fecamptourisme.com

Service Archives Patrimoine – 02 35 10 60 96 – patrimoine@ville-fecamp.fr Fécamp

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse Ville Fécamp lieuville Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

Visites guidées du Patrimoine : Circuit 39-45 Fécamp 2022-05-08 was last modified: by Visites guidées du Patrimoine : Circuit 39-45 Fécamp Fécamp 8 mai 2022 Fécamp seine-maritime

Fécamp Seine-Maritime