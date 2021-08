Nantes Passage pommeraye Loire-Atlantique, Nantes Visites guidées du Passage Pommeraye Passage pommeraye Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Réalisée en 1843 selon l’exemple des passages couverts parisiens à l’initiative de Louis Pommeraye, cette galerie commerçante relie le quartier du théâtre au quartier populaire de la Fosse.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Visites guidées sur l’histoire et l’architecture du Passage Pommeraye. Rendez-vous côté rue de la Fosse Passage pommeraye rue de la Fosse, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:30:00

