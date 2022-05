Visites guidées du parc du Sarrat Parc du Sarrat Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Visites guidées du parc du Sarrat Parc du Sarrat, 4 juin 2022, Dax. Visites guidées du parc du Sarrat

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du Sarrat Gratuit

Découverte du parc en compagnie d’un guide. Parc du Sarrat Rue du Sel Gemme, 40100 DAX Dax Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Parc du Sarrat Adresse Rue du Sel Gemme, 40100 DAX Ville Dax lieuville Parc du Sarrat Dax Departement Landes

Parc du Sarrat Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Visites guidées du parc du Sarrat Parc du Sarrat 2022-06-04 was last modified: by Visites guidées du parc du Sarrat Parc du Sarrat Parc du Sarrat 4 juin 2022 Dax Parc du Sarrat Dax

Dax Landes