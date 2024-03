Visites guidées du parc du château de Nesmy Parc du château de Nesmy 10 route de La Roche 85310 Nesmy Nesmy, samedi 1 juin 2024.

Visites guidées du parc du château de Nesmy Caractérisé par de multiples points de vue et un réseau hydraulique de 5 étangs, le parc du château de Nesmy (47ha) a été dessiné par André Leroy, paysagiste angevin, sur les vestiges d’un domainedu … 1 et 2 juin Parc du château de Nesmy 10 route de La Roche 85310 Nesmy 5 € / gratuit pour les moins de 12 ans

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Caractérisé par de multiples points de vue et un réseau hydraulique de 5 étangs, le parc du château de Nesmy (47ha) a été dessiné par André Leroy, paysagiste angevin, sur les vestiges d’un domainedu XI ème siècle. Il a été réaménagé à la fin du XIXème siècle par Charles et Mathilde de Tinguy, avec la participation des frères Bühler.

Labellisé « beaux jardins » A.P.J.P.L

02.51.07.35.03. https://chateaudenesmy.wixsite.com/website/ RD 85. Parking en face.

