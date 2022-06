Visites guidées du Parc du Château de Corbeil-Cerf Corbeil-Cerf Corbeil-Cerf Catégories d’évènement: Corbeil-Cerf

Oise

Visites guidées du Parc du Château de Corbeil-Cerf Corbeil-Cerf, 1 juillet 2022, Corbeil-Cerf. Visites guidées du Parc du Château de Corbeil-Cerf

Corbeil-Cerf Oise

2022-07-01 – 2022-09-30 Corbeil-Cerf

Oise Corbeil-Cerf Accompagné d’un guide, découvrez les secrets de ce jardin dessiné au XIXe siècle et réaménagé en 1960 par l’architecte-paysagiste belge René Pechère. De juillet à septembre 2022 : Vendredi, samedi et dimanche matin & après-midi (durée 3h) Groupe constitué de 10 personnes minimum Réservations et billetterie à l’Office de tourisme Vexin en Pays de Nacre au 03 44 84 40 86 ou à contact@tourisme-vexin-nacre.fr Accompagné d’un guide, découvrez les secrets de ce jardin dessiné au XIXe siècle et réaménagé en 1960 par l’architecte-paysagiste belge René Pechère. De juillet à septembre 2022 : Vendredi, samedi et dimanche matin & après-midi (durée 3h) Groupe constitué de 10 personnes minimum Réservations et billetterie à l’Office de tourisme Vexin en Pays de Nacre au 03 44 84 40 86 ou à contact@tourisme-vexin-nacre.fr contact@tourisme-vexin-nacre.fr +33 3 44 84 40 86 https://tourisme-vexin-nacre.fr/ Accompagné d’un guide, découvrez les secrets de ce jardin dessiné au XIXe siècle et réaménagé en 1960 par l’architecte-paysagiste belge René Pechère. De juillet à septembre 2022 : Vendredi, samedi et dimanche matin & après-midi (durée 3h) Groupe constitué de 10 personnes minimum Réservations et billetterie à l’Office de tourisme Vexin en Pays de Nacre au 03 44 84 40 86 ou à contact@tourisme-vexin-nacre.fr Office de tourisme Vexin en Pays de Nacre

Corbeil-Cerf

dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Corbeil-Cerf, Oise Other Lieu Corbeil-Cerf Adresse Corbeil-Cerf Oise Ville Corbeil-Cerf lieuville Corbeil-Cerf Departement Oise

Corbeil-Cerf Corbeil-Cerf Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corbeil-cerf/

Visites guidées du Parc du Château de Corbeil-Cerf Corbeil-Cerf 2022-07-01 was last modified: by Visites guidées du Parc du Château de Corbeil-Cerf Corbeil-Cerf Corbeil-Cerf 1 juillet 2022 Corbeil-Cerf Oise

Corbeil-Cerf Oise