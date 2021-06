Ravilloles L'Atelier des Savoirs-faire Jura, Ravilloles Visites guidées du musée et démonstrations de tournage sur bois L’Atelier des Savoirs-faire Ravilloles Catégories d’évènement: Jura

Ravilloles

Visites guidées du musée et démonstrations de tournage sur bois L’Atelier des Savoirs-faire, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Ravilloles. Visites guidées du musée et démonstrations de tournage sur bois

L’Atelier des Savoirs-faire, le samedi 3 juillet à 18:00 À l’occasion de la Nuit des musées, l’équipe de l’Atelier des savoirs-faire vous propose des visites guidées du musée et des démonstrations de tournage sur bois. L’Atelier des Savoirs-faire 1 Grand’rue, 39170 Ravilloles Ravilloles Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Jura, Ravilloles Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Atelier des Savoirs-faire Adresse 1 Grand'rue, 39170 Ravilloles Ville Ravilloles lieuville L'Atelier des Savoirs-faire Ravilloles