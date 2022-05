Visites guidées du Musée du Vieux Nîmes : « Le Vieux Nîmes express » Musée du vieux nîmes Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Musée du vieux nîmes, le samedi 14 mai à 20:30

Entre industrie textile et artisanat d’art, la visite de cet ancien palais épiscopal vous fait découvrir les essentiels de ses collections. À 20h30 par la conservatrice du musée, Lisa Laborie-Barrière, à 21h30 et 22h30 par la responsable du service des publics, Julie Rabier. (Durée : 45 minutes) Réservation conseillée, places limitées : 04 66 76 73 70 _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Visite guidée des collections textiles et des arts décoratifs

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:30:00

