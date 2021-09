Corbara musée du trésor Corbara, Haute-Corse visites guidées du musée du Trésor de Corbara musée du trésor Corbara Catégories d’évènement: Corbara

Découverte au cours de visites guidées de l’église-collégiale A Nunziata, classée au titre des Monuments Historiques et du musée du Trésor qui abrite une riche collection d’ornements liturgiques allant de la fin du 16eme siècle au 20 eme siècle. visites guidées du musée du Trésor et de l’église A Nunziata musée du trésor corbara Corbara Haute-Corse

