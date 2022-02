Visites guidées du Musée du Protestantisme de la Réforme à la laïcité Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité Catégorie d’évènement: Tarn

Visites guidées du Musée du Protestantisme de la Réforme à la laïcité Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité, 14 mai 2022, . Visites guidées du Musée du Protestantisme de la Réforme à la laïcité

Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, le samedi 14 mai à 21:00

L’exposition permanente retrace le fait religieux et la laïcité à partir du parcours du protestantisme français L’intérieur du musée s’organise autour du contraste entre une certaine « pauvreté » des Églises de la Réforme en termes d’objets, d’images, de couleurs, de traces et le parti pris d’une exposition permanente qui privilégie les couleurs chaudes, les mises en scène, l’exaltation de pièces rares, une chaire du Désert, une thèse en soie, des tirelires missionnaires, un jeu de l’oie hébraïque.… Le musée est un voyage qui réserve bien plus de surprises qu’on ne s’y attend peut-être, y compris parce qu’il mène, selon les siècles, à Genève, en Europe et en Amérique du Nord (avec la diaspora des réfugiés), en Afrique comme à Madagascar (au temps des missions étrangères). Les grandes dates revêtent ici un accent propre, qu’il s’agisse de l’édit de Nantes, du siècle de Louis XIV, de la Révolution, de la République laïque, des années 1940.

Musée gratuit pour tous de 21h à minuit (dernière entrée à 23h30). Respect des protocoles sanitaires en vigueur.

C’est à une nouvelle lecture du parcours de notre musée que nous vous convions, en cette Nuit des Musées 2022. Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité La Ramade, 81260 Ferrieres Ferrières Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Tarn Autres Lieu Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité Adresse La Ramade, 81260 Ferrieres lieuville Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité Departement Tarn

Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Visites guidées du Musée du Protestantisme de la Réforme à la laïcité Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité 2022-05-14 was last modified: by Visites guidées du Musée du Protestantisme de la Réforme à la laïcité Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité 14 mai 2022 de la Réforme à la laïcité Musée du Protestantisme

Tarn