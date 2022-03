Visites guidées du Musée du liège et du bouchon Mézin, 4 juillet 2022, Mézin.

Visites guidées du Musée du liège et du bouchon Rue du Puits Saint Côme Musée du Liège et du bouchon Mézin

2022-07-04 – 2022-09-05 Rue du Puits Saint Côme Musée du Liège et du bouchon

Mézin Lot-et-Garonne

Découvrez le musée et ses collections au travers d’une visite guidée avec démonstrations du fonctionnement des machines pour en apprendre plus sur la fabrication des bouchons par les bouchonniers de l’Albret au XIXème et XXème siècle !

Visites guidées tous les lundis à 16h et tous les mercredis à 10h30.

Durée : 1h environ

+33 5 53 65 68 16

