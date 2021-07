Alligny-en-Morvan Musée des nourrices et des enfants de l'Assistance Publique - Écomusée du Morvan Alligny-en-Morvan, Nièvre Visites guidées du Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique – Écomusée du Morvan Alligny-en-Morvan Catégories d’évènement: Alligny-en-Morvan

Nièvre

Visites guidées du Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique – Écomusée du Morvan, 18 septembre 2021, Alligny-en-Morvan. Visites guidées du Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique – Écomusée du Morvan

**Journées Européennes du Patrimoine au Musée des nourrices et des enfant de l’Assistance publique.** —————————————————————————————————– ### **Programme des 18 et 19 septembre 2021** * Entrée gratuite pour tous samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 -Ouverture le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, * Visites guidées du musée : samedi et dimanche de 15h à 16h (Réservation conseillée – jauge en fonction des consignes sanitaires.) Plus d’informations et renseignements sur : [[https://www.museedesnourrices.fr/](https://www.museedesnourrices.fr/)](https://www.museedesnourrices.fr/) et/ou sur [[https://www.facebook.com/museedesnourrices](https://www.facebook.com/museedesnourrices)](https://www.facebook.com/museedesnourrices)

Entrée libre, réservation pour les visites guidées conseillées, jauge en fonction des consignes sanitaires

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour bénéficier gratuitement d’une visite guidée du musée ! Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique – Écomusée du Morvan Le Bourg 58230 Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alligny-en-Morvan, Nièvre Autres Lieu Musée des nourrices et des enfants de l'Assistance Publique - Écomusée du Morvan Adresse Le Bourg 58230 Alligny-en-Morvan Ville Alligny-en-Morvan lieuville Musée des nourrices et des enfants de l'Assistance Publique - Écomusée du Morvan Alligny-en-Morvan