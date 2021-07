Lanester Musée de tradition des fusiliers marins et commandos marine Lanester, Morbihan Visites guidées du Musée de tradition des fusiliers marins et commandos marine Musée de tradition des fusiliers marins et commandos marine Lanester Catégories d’évènement: Lanester

Sur une superficie de plus de 500 m² structurée en quatre espaces, le musée accueille des collections permanentes et des expositions temporaires. Le parcours chronologique s’appuie sur une collection unique composée d’armes, de pièces d’équipement, d’uniformes, de photographies, de témoignages familiaux. Depuis la création d’une salle de souvenirs en 1968 à l’obtention du statut de musée en 1991, le musée est enrichi par des bénévoles anciens fusiliers marins et commandos passionnés par l’histoire de leur spécialité.

Entrée libre – sans réservation / Durée des visites guidées : 1h30.

Partez à la découverte de l’histoire des fusiliers marins et des mythiques bérets verts en compagnie de nos bénévoles ! Musée de tradition des fusiliers marins et commandos marine Avenue de l’ingénieur général Stosskopf 56660 Lanester Lanester Morbihan

