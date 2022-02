Visites guidées du Musée de la Lunette Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Visites guidées du Musée de la Lunette Hauts de Bienne, 7 février 2022, Hauts de Bienne. Place Jean Jaurès Musée de la lunette

2022-02-07 14:30:00 – 2022-03-06 Place Jean Jaurès Musée de la lunette

Hauts de Bienne Jura 5 EUR Découvrez le Musée de la Lunette, Musée de France, qui dispose de la plus grande collection de lunettes et d’instruments d’optique d’Europe. Le musée présente l’histoire de la lunetterie dans la vallée, une prestigieuse collection de lunettes Essilor-Pierre Marly avec des objets insolites, le musée présente également la lunetterie contemporaine et l’optique. Des parcours enfants sont proposés. Actuellement, vous pouvez découvrir deux expositions temporaires : « Horizons Jurassiens » et « L’excentrique collection de Monsieur Landolt ». Visite guidée les jeudis à 14h30.

Durée : 1h

Tarif : droit d’entrée au musée. Place Jean Jaurès Musée de la lunette Hauts de Bienne

