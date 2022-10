Visites guidées du Moulin des Tours pour les Vacances de Toussaint Nérac, 25 octobre 2022, Nérac.

Visites guidées du Moulin des Tours pour les Vacances de Toussaint

Moulin des Tours Rue du Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne Rue du Moulin des Tours Moulin des Tours

2022-10-25 – 2022-10-25

Rue du Moulin des Tours Moulin des Tours

Nérac

Lot-et-Garonne

Partez à la découverte du Moulin des Tours, plus grand moulin fortifié de France, pendant les vacances de la Toussaint avec deux formules de visites guidées !

– Mardi 25 octobre et jeudis 27 octobre et 3 novembre à 15h : visites guidées sur les pas d’Henri IV pour découvrir les intérieurs et extérieurs. Tout public

– Mercredis 26 octobre et 2 novembre à 15h : visites guidées spéciale famille, A l’assaut d’un château fort. 6/12 ans

Réservation conseillée. Départ de la visite avec un minimum de 4 entrées payantes.

Partez à la découverte du Moulin des Tours, plus grand moulin fortifié de France, pendant les vacances de la Toussaint avec deux formules de visites guidées !

– Mardi 25 octobre et jeudis 27 octobre et 3 novembre à 15h : visites guidées sur les pas d’Henri IV pour découvrir les intérieurs et extérieurs. Tout public

– Mercredis 26 octobre et 2 novembre à 15h : visites guidées spéciale famille, A l’assaut d’un château fort. 6/12 ans

Réservation conseillée. Départ de la visite avec un minimum de 4 entrées payantes.

Albret Tourisme

Rue du Moulin des Tours Moulin des Tours Nérac

dernière mise à jour : 2022-10-13 par