Moulin réhabilité à l’identique par une association de bénévoles passionnés. Il s’agit d’un “moulin tour” d’architecture “petit pied” caractéristique du nord Bretagne.

Pour les autres jours, sur rendez-vous en contactant l’association par mail. ploulechaspp@sfr.fr +33 2 96 46 50 28 Les lundis et mardis.

