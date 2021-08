Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer Calvados, Ver-sur-Mer Visites guidées du Mémorial Britannique de Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Ver-sur-Mer

Visites guidées du Mémorial Britannique de Ver-sur-Mer Ver-sur-Mer, 30 août 2021, Ver-sur-Mer. Visites guidées du Mémorial Britannique de Ver-sur-Mer 2021-08-30 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-30 18:30:00 18:30:00

Ver-sur-Mer Calvados Ver-sur-Mer L’Office de Tourisme Gold Beach propose des visites guidées du mémorial britannique de Ver sur Mer tous les lundis après midi L’Office de Tourisme Gold Beach propose des visites guidées du mémorial britannique de Ver sur Mer tous les lundis après midi officedetourisme@cdc-stm.fr +33 2 31 80 67 08 L’Office de Tourisme Gold Beach propose des visites guidées du mémorial britannique de Ver sur Mer tous les lundis après midi dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Ver-sur-Mer Autres Lieu Ver-sur-Mer Adresse Ville Ver-sur-Mer lieuville 49.33665#-0.52863