Ouverture exceptionnelle au public pour les journées du patrimoine. Accès au laboratoire seulement en visite guidée sur réservations obligatoires en ligne à partir du 1er septembre : [[https://billetterie-grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/](https://billetterie-grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/)](https://billetterie-grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/) Grâce à cette visite guidée, vous serez incollables sur la restauration des céramiques, des métaux, des matériaux organiques et du patrimoine sous-marin (ancres ou canons). Groupe limité à 12 personnes Visite réservée aux enfants de plus de 10 ans Durée de 1h Départs : 10h00 ; 10h35 ; 11h10 ; 11h45; 14h00 ; 14h35 ; 15h10 ; 15h45 ; 16h10 —

Gratuit, Accès seulement en visites guidées, Visite réservée aux enfants de plus de 10 ans, Jauge limitée. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Depuis 1989, Arc’Antique est un laboratoire ayant pour vocation la conservation et la restauration des objets du patrimoine. Laboratoire arc’antique 26, rue de la Haute-Forêt, Nantes, 44300 Nantes Loire-Atlantique

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

