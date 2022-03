Visites guidées du jardin de simples – Ancienne abbaye de Landévennec Jardins de simples de l’ancienne abbaye Landévennec Catégories d’évènement: Finistère

Visites guidées du jardin de simples de l’Ancienne abbaye créé en 2008 à partir des fouilles archéologiques. Une centaine de plantes découvertes et étudiées par les archéobotanistes témoignent de l’utilisation très ancienne des plantes par les moines pour la cuisine et la médecine. Visites guidées du jardin de simples de l’Ancienne abbaye, créé en 2008 à partir des fouilles archéologiques. Jardins de simples de l’ancienne abbaye Musée de l’ancienne abbaye, 29560 Landévennec, Finistère, Bretagne Landévennec Finistère

