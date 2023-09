Visites guidées du Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont Paris, 2 septembre 2023, Paris.

Du samedi 25 novembre 2023 au mercredi 29 novembre 2023 :

mercredi, samedi

de 14h00 à 15h30

Le mercredi 15 novembre 2023

de 14h00 à 15h30

Le samedi 28 octobre 2023

de 14h00 à 15h30

Du samedi 14 octobre 2023 au mercredi 18 octobre 2023 :

mercredi, samedi

de 14h00 à 15h30

Du samedi 30 septembre 2023 au mercredi 04 octobre 2023 :

mercredi, samedi

de 14h00 à 15h30

Du samedi 23 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 15h30

.Tout public. gratuit

Les Agents d’Accueil et de la Surveillance de la Division du Bois de Vincennes vous proposent, de septembre 2023 à novembre 2023, des visites guidées du Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont.

Nous vous proposons de découvrir l’histoire de ce Jardin insolite lieux de souvenirs mais aussi d’émotions liées au passé colonial de la France.

Entre végétation luxuriante et vestiges de l’exposition coloniale de

1907, vous pourrez voyager à travers le temps et les continents à la découverte des traditions et des coutumes des anciennes colonies françaises.

Venez nombreux dépaysement garanti !

Jardin d’Agronomie Tropicale René-Dumont 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle 75012 Paris

Contact : +33149571515 deve-sab-dbv-brigade@paris.fr

