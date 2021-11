Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Visites guidées du Haras de Tarbes Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Hautes-Pyrénées EUR Partez à la découverte du Haras de Tarbes, son histoire, ses secrets.

De superbes bâtiments napoléoniens harmonieusement regroupés en un bel ensemble architectural dans un parc de neuf hectares où s’élèvent de splendides arbres bicentenaires, tel est le Haras de Tarbes !

La visite vous fera découvrir, au gré des bâtiments et des carrières, cet écrin de verdure magnifique et chargé d’histoire au coeur de la ville. Laissez-vous guider par des guides passionnés, qui vous dévoileront l’histoire et les secrets des écuries d’architecture Empire, de la collection de voitures hippomobiles, de la sellerie d’honneur, de la Médiathèque ou de la magnifique Maison du Cheval (à découvrir par le biais de tablettes numériques car en travaux actuellement).

Selon les jours, vous rencontrerez le maréchal-ferrant battant le fer dans sa forge, vous admirerez les chevaux au travail de la section militaire ou de la police montée tarbaise… JOURS & HORAIRES DES VISITES GUIDÉES – Réservation obligatoire > MARDI : 10h30 et 14h30 + Animations équestres à 16h30

> MERCREDI : 10h30 et 14h30 + Rencontre avec le maréchal-ferrant à 16h + Animations équestres à 16h30

> VENDREDI : 10h30 et 14h30 + Animations équestres à 16h30

> SAMEDI : 10h30 et 14h30 + Rencontre avec le maréchal-ferrant à 16h + Animations équestres à 16h30 Groupes 10 pers. minimum : toute l’année uniquement sur réservation INFOS PRATIQUES

> PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

> Réservation obligatoire

> Port du masque obligatoire

> Durée de la visite : 1h-1h15

> Entrée visiteurs et stationnement par le Chemin de Mauhourat

guide.haras@mairie-tarbes.fr

