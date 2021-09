Visites guidées du Domaine royal de Randan Domaine royal de Randan, 18 septembre 2021, Randan.

**- “Découverte du Domaine” :** sa royale histoire et son architecture innovante, **- “Parcs et jardins” :** sa majestueuse orangerie, ses serres historiques et son potager au sein d’un parc romantique, **- “Les coulisses du Domaine” :** sa face cachée… **- “Naissance et renaissance” :** l’histoire complexe du château, les étapes et les enjeux de sa sauvegarde. **- “Matériaux de construction :** entre tradition et innovation” : les matériaux utilisés lors des différentes phases de travaux, entre purement traditionnels et ultra-novateurs.

