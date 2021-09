Le Coudray-Macouard mairie le coudray-Macouard Le Coudray-Macouard, Maine-et-Loire Visites guidées du Coudray-Macouard, Petite Cité de Caractère mairie le coudray-Macouard Le Coudray-Macouard Catégories d’évènement: Le Coudray-Macouard

Maine-et-Loire

Visites guidées du Coudray-Macouard, Petite Cité de Caractère mairie le coudray-Macouard, 18 septembre 2021, Le Coudray-Macouard. Visites guidées du Coudray-Macouard, Petite Cité de Caractère

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à mairie le coudray-Macouard

Le Coudray-Macouard, qui bénéficie des labels Petite Cité de Caractère et Village de charme, invite les visiteurs à venir découvrir ou redécouvrir ce beau village aux ruelles fleuries et au patrimoine exceptionnel. Demeures d’exception, église du XII et XVIIIème siècle, seigneurerie, girouetterie, boule de fort, fiche-jeu pour les enfants, visites guidées, exposition d’artisans, vignobles, points de restauration et rafraichissement… Le Coudray-Macouard ne manque pas d’atouts pour satisfaire votre curiosité et votre amour des belles pierres ! Les visites guidées ont lieu à 14h30. Départ dans le parc de la mairie, 1 rue de Pazillé (1h30 de visite). Le Coudray-Macouard, labellisé Petite Cité de Caractère et Village de charme, invite les visiteurs à venir découvrir l’histoire de ce village aux ruelles fleuries et au patrimoine exceptionnel. mairie le coudray-Macouard 1 rue de Pazillé 49260 le coudray-Macouard Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Coudray-Macouard, Maine-et-Loire Autres Lieu mairie le coudray-Macouard Adresse 1 rue de Pazillé 49260 le coudray-Macouard Ville Le Coudray-Macouard lieuville mairie le coudray-Macouard Le Coudray-Macouard