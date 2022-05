Visites guidées du cimetière militaire britannique de Bayeux Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Visites guidées du cimetière militaire britannique de Bayeux Bayeux, 20 mai 2022, Bayeux. Visites guidées du cimetière militaire britannique de Bayeux Entrée du cimetière militaire britannique 1945 Bd Fabian Ware Bayeux

2022-05-20 14:30:00 – 2022-05-20 Entrée du cimetière militaire britannique 1945 Bd Fabian Ware

Dans le cadre de la War Graves Week organisée par la Commonwealth War Graves Commission, des visites guidées seront proposées pour faire découvrir au grand public les cimetières militaires du Commonwealth en France. Visites en français et en anglais.

