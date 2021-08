Bissy-sur-Fley Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley, Saône-et-Loire Visites guidées du château Pontus de Tyard Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley Catégories d’évènement: Bissy-sur-Fley

Saône-et-Loire

Visites guidées du château Pontus de Tyard Château Pontus de Tyard, 18 septembre 2021, Bissy-sur-Fley. Visites guidées du château Pontus de Tyard

Château Pontus de Tyard, le samedi 18 septembre à 10:00

Le château Pontus de Tyard a été édifié entre le XIIè et le XVIè siècle. L’association Renaissance du château le restaure et l’anime depuis 2001.Un grand personnage y est né en 1521 et y a vécu : Pontus de Tyard (homme de sciences, mathématicien, astronome, philosophe, poète, évêque …) Quatre belles salles restaurées dont une avec des décors peints du XVIè sont visitables les dimanches après midi d’été. Des tablettes numériques qui reconstituent virtuellement la bibliothèque de Pontus de Tyard sont proposées aux visiteurs. Les extérieurs sont visitables librement à toutes saisons , . Quatre tables à dessiner sont installées sur le sentier de la garenne dans le domaine. Deux vignes conservatoires visitables ont été plantées sur le site : une collection de 50 anciens cépages et une collection de chardonnay. Les vins du château sont en vente sur place. Un verger conservatoire de variétés anciennes a été planté. Un jardin poétique a été aménagé, agrémenté de panneaux de citations de Pontus de Tyard .Une halle d’informations est à la disposition du public avec panneaux sur le poète du lieu, sur le château, sur les vignes, sur l’association et les manifestations culturelles.

Gratuit

Visites guidées du château, des expositions de la bibliothèque virtuelle de Pontus de Tyard Château Pontus de Tyard place Pontus de Tyard, 71460 Bissy sur Fley Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bissy-sur-Fley, Saône-et-Loire Autres Lieu Château Pontus de Tyard Adresse place Pontus de Tyard, 71460 Bissy sur Fley Ville Bissy-sur-Fley lieuville Château Pontus de Tyard Bissy-sur-Fley