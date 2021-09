Visites guidées du château Office de tourisme, 18 septembre 2021, Sévérac-le-Château.

Visites guidées du château

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme

Visites guidées du château à 11h et 15h30, RDV au château. Visites guidées de la cité médiévale à 10h et 14h30, RDV devant l’office de tourisme A découvrir : chapelle castrale et sa toiture rénovée, remparts et tours de garde médiévaux, pavillon d’escalier et salle des Sybilles (XVIIe siècle), cuisine, cour d’honneur et panorama. Le samedi : à 10h30 et 14h30, rencontre avec les artisans de la couverture de la Salle des Hommages. Le samedi à 11h et 15h et le dimanche à 10h et 14h : visite de la citerne du château Le dimanche : à 15h30, visite guidée du château en occitan

Profitez des commentaires d’un guide pour découvrir le château de Sévérac.

Office de tourisme Rue des Douves 12150 Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Aveyron



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00