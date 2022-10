Visites guidées du Château-Musée Henri IV pour les Vacances de Toussaint Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Nérac Le Château-Musée Henri IV de Nérac sera exceptionnellement ouvert pendant les vacances de la Toussaint. Venez profiter de visites guidées pour partir sur les pas d’Henri de Navarre, futur Henri IV, et de la reine Margot à la cour de Nérac. Réservation conseillée. Départ de la visite avec un minimum de 4 entrées payantes. Le Château-Musée Henri IV de Nérac sera exceptionnellement ouvert pendant les vacances de la Toussaint. Venez profiter de visites guidées pour partir sur les pas d’Henri de Navarre, futur Henri IV, et de la reine Margot à la cour de Nérac. Réservation conseillée. Départ de la visite avec un minimum de 4 entrées payantes. +33 5 53 65 27 75 Albret Tourisme

