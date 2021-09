Visites guidées du Château d’Ormesson Château d’Ormesson, 18 septembre 2021, Ormesson-sur-Marne.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château d’Ormesson

Le château d’Ormesson, domaine historique dans la même famille depuis 1630, ouvrira ses portes au public lors des Journées européennes du patrimoine 2021 (sur rendez-vous le reste de l’année). Des visites commentées, autour des bassins du parc et dans les principales pièces de réceptions du château (qui a conservé son mobilier intact depuis plus d’un siècle), permettent ainsi aux visiteurs de découvrir ce haut lieu de la tradition littéraire qui détient aujourd’hui le plus important fonds d’archives privées de France. D’abord attribuée à Jacques puis à Baptiste Androuet du Cerceau, sa construction date de 1581 pour Louis Picot de Santeny, Intendant des Finances d’Henri III. Le château est agrandi en 1758 lorsque Louis XV décide d’ériger la terre d’Amboile-Ormesson en Marquisat. Des hôtes illustres l’ont honoré de leur visite tels que Bossuet, Madame de Sévigné, Diderot, le Roi de Wurtemberg, la Reine Amélie du Portugal, le Roi Mohamed V du Maroc, la Princesse Bibesco et le Pape Jean XXIII. Olivier III d’Ormesson, Juge-Rapporteur au procès de Fouquet, le Maréchal Lyautey, et le dernier en date le Comte Wladimir d’Ormesson, Ambassadeur de France près le Saint-Siège…les plus grands auteurs, parlementaires, diplomates et académiciens ont habité ces lieux. Le parc est réalisé d’après les dessins de Le Nôtre autour d’une perspective à la française. Un parcours de Golf complète l’ensemble depuis 1925. Au total, plus de 140 hectares de verdure aux portes de Paris. Réservatiion possible auprès du Comité Départemental de Tourisme du Val-de-Marne : 01 55 09 16 20

Entrée adulte 8€

Visites commentées des extérieurs et du rez-de-chaussée du Château

Château d’Ormesson Avenue du Général-de-Gaulle 94490 Ormesson-sur-Marne Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00