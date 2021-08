Montataire Montataire Montataire, Oise Visites guidées du château de Montataire Montataire Montataire Catégories d’évènement: Montataire

Oise

Visites guidées du château de Montataire Montataire, 18 septembre 2021, Montataire. Visites guidées du château de Montataire 2021-09-18 – 2021-09-18

Montataire Oise Visites guidées et restauration sur place Partez à la découverte du château de Montataire au fil des arrêts imposés par votre visite… avec le Baron de Condé propriétaire du château de Montataire de 1846 à 1883 qui était inspecteur général des chemins de fer au 19ème siècle !!

Faites un voyage dans le temps… découvrez l’histoire des trains et de la création du chemin de fer Les petits et grands pourront également enrichir leurs connaissances sur le patrimoine des «becs sucrés» avec quelques douceurs de France à découvrir. > Les 18 et 19 septembre | 10h à 12h + 14h à 17h

Entrée piétonne, se garer sur le parking Place de l’Église Avenue Anatole France (5 min de marche)

Gratuit, participation libre pour la sauvegarde du château

Restauration sur place de 12h15 à 14h (Plat + Dessert + Café/Thé 20 €). Pensez à réserver votre table au 06 70 08 31 21 ou sur

