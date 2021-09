Lamonzie-Montastruc Lamonzie-Montastruc Dordogne, Lamonzie-Montastruc Visites guidées du Chateau de Montastruc Lamonzie-Montastruc Lamonzie-Montastruc Catégories d’évènement: Dordogne

Lamonzie-Montastruc

Visites guidées du Chateau de Montastruc Lamonzie-Montastruc, 18 septembre 2021, Lamonzie-Montastruc. Visites guidées du Chateau de Montastruc 2021-09-18 – 2021-09-18

Lamonzie-Montastruc Dordogne Lamonzie-Montastruc Ouverture au public du château de Montastruc à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Cette ouverture se fait pour la 3e fois et de manière tout à fait exceptionnelle.

La visite est gratuite et guidée par les propriétaires, secondés par les bénévoles du Club de Lecture de Lamonzie-Montastruc. Le public sera accueilli samedi 18 et dimanche 19 de 9h à midi et de 14h à 17 heures. Ouverture au public du château de Montastruc à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Cette ouverture se fait pour la 3e fois et de manière tout à fait exceptionnelle.

La visite est gratuite et guidée par les propriétaires, secondés par les bénévoles du Club de Lecture de Lamonzie-Montastruc. Le public sera accueilli samedi 18 et dimanche 19 de 9h à midi et de 14h à 17 heures. +33 7 63 03 55 44 Ouverture au public du château de Montastruc à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Cette ouverture se fait pour la 3e fois et de manière tout à fait exceptionnelle.

La visite est gratuite et guidée par les propriétaires, secondés par les bénévoles du Club de Lecture de Lamonzie-Montastruc. Le public sera accueilli samedi 18 et dimanche 19 de 9h à midi et de 14h à 17 heures. ©Ministere de la culture dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Lamonzie-Montastruc Autres Lieu Lamonzie-Montastruc Adresse Ville Lamonzie-Montastruc lieuville 44.89466#0.59015