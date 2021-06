Laneuveville-devant-Nancy Musée du Château de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy, Meurthe-et-Moselle Visites guidées du château de Montaigu Musée du Château de Montaigu Laneuveville-devant-Nancy Catégories d’évènement: Laneuveville-devant-Nancy

Musée du Château de Montaigu, le samedi 3 juillet à 18:00

Venez découvrir la vie de l’ancien propriétaire du château de Montaigu : Edouard Salin, ingénieur et archéologue lorrain

nombre limité de places à l’intérieur

Visites de la chambre d’Edouard Salin Musée du Château de Montaigu Rue de l’Ermitage, 54410 Laneuveville-devant-Nancy, Meurthe-et-moselle, Grand Est Laneuveville-devant-Nancy Meurthe-et-Moselle

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T21:00:00

