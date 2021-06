Pléven Chateau de la Hunaudaye Côtes-d'Armor, Pléven Visites guidées du Château de la Hunaudaye Chateau de la Hunaudaye Pléven Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chateau de la Hunaudaye

Plus de 1200 visiteurs chaque année foulent le gazon et les pavés de la forteresse lors de ces deux journées gratuites. Visites guidées le samedi à 11h, 14h, 15h, 16h (50′) et visite libre de 12h à 14h. Visites guidées le dimanche à partir de 10h30 (30′), puis départ toutes les 15′ (derniers billets à 17h45) Visite libre de l’exposition « Mystère dans les ruines »

visite libre ou guidée samedi et dimanche – voir détails ci-contre / sur réservation (sur place)

Le Château de la Hunaudaye participe depuis de nombreuses années aux traditionnelles Journées Européennes du Patrimoine. Chateau de la Hunaudaye la Hunaudaye, 22270, Plédéliac Pléven Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:30:00

